«Реал» - «Шахтар». Текстова трансляція
«Реал» - «Шахтар»
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21 жовтня 2020 року. Мадрид. Стадіон «Альфредо Ді Стефано». Початок о 19.55. Температура +14С.
Ласкаво просимо до іспанської столиці на поєдинок стартового туру Ліги чемпіонів УЄФА у квартеті В, в якому зійдуться чемпіони Іспанії та України - мадридський «Реал» та донецький «Шахтар».
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Стартові склади:
«Реал» - Тібо Куртуа, Марко Асенсіо, Федеріко Вальверде, Рафаель Варан. Лука Йович, Каземіро, Марсело, Ферлан Менді, Мілітао, Лука Модрич, Родріго.
Головний тренер - Зінедін Зідан (Франція).
«Шахтар» - Анатолій Трубін, Маркос Антоніо, Валерій Бондар, Дентіньйо, Додо, Віктор Корнієнко, Майкон, Марлос, Манор Соломон, Тете, Давід Хочолава.
Головний тренер - Луїш Каштру (Португалія).
Арбітр - Срджан Йованович (Сербія).
В іншому поєдинку групи В Ліги чемпіонів італійський «Інтер» на «Джузеппе Меацца» у Мілані зійдеться з німецькою «Боруссією» з Менхенгладбаха.
Наступний матч «Шахтар» проведе у вівторок, 27 жовтня на НСК «Олімпійський» у Києві проти «Інтера».