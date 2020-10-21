«Реал» - «Шахтар». Прогноз на матч

«Реал» - «Шахтар». Прогноз на матч

Аналітика
Укрінформ
21 жовтня для «Шахтаря» стартує новий єврокубковий сезон.

Чемпіон України в 15-й раз зіграє в груповому етапі Ліги чемпіонів. Суперником команди Луїша Каштру стане мадридський «Реал». Нагадаємо, що в минулий раз команди зустрічалися не так вже і давно. П'ять років тому у Львові мадридці ледь втекли, пропустивши в кінцівці матчу за 11 хвилин відразу три м'ячі. До речі, аналітики Parimatch, титульного партнера «Шахтаря», прогнозують, що і ця гра буде результативною. 65% на те, що ми побачимо не менше трьох голів.

Звичайно, зараз зустрінуться вже зовсім інші команди, але від цього їх протистояння не стає менш цікавим. «Реал» і «Шахтар» чемпіони своїх країн, обидва хочуть вийти в плей-офф Ліги чемпіонів і зроблять все, щоб вдало стартувати в турнірі.

Напередодні цього матчу «гірники» здали тест на коронавірус і вже отримали результати. Всі вони - негативні, включаючи тести 9 футболістів, у яких виявили хворобу 8 жовтня. Так що в грі з «галактікос» тренерський штаб «Шахтаря» зможе знову розраховувати на ряд ключових футболістів. Перед поїздкою в Мадрид «гірники» в чемпіонаті України катком пройшлися по ФК «Львів» - 5:1. А ось «Реалу» не пощастило, команда на своєму полі поступилася новачку Примери «Кадісу».

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«Реал» - «Шахтар»

Прогноз: «Реал» заб'є в першому таймі. Коефіцієнт: 1,44

Після домашнього фіаско «Реал» зробить все, щоб реабілітуватися. З перших хвилин команда побіжить вперед, щоб якомога раніше вийти вперед. У попередніх матчах мадридцям вдавалося забити «гірникам» до перерви. Можемо припустити, що і цього разу «Реал» спробує не затягувати з розв'язкою, щоб потім спробувати заощадити сили. Це може знову піти на руку «Шахтарю», який завжди готовий покарати грандів за зайву розслабленість.

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«Реал» - «Шахтар»

Прогноз: Обидві команди заб'ють. Коефіцієнт: 1,88

З ким б не зустрічався «Шахтар», команда завжди заряджена на перемогу, вона звикла бути активною на полі і забивати. За це вболівальники і люблять «гірників», вони грають до останнього не просто з бажанням відзначитися голом, а й намагаються переломити хід поєдинку, скільки б часу до фінального свистка не залишалося. «Реал» в минулому сезоні на груповому етапі пропустив 8 м'ячів. З команд, що вийшли в плей-офф Ліги чемпіонів, ще тільки трьом забивали більше. Швидше за все, і цього разу нас чекає результативна гра, в якій ми побачимо голи в ворота як гостей, так і господарів.

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«Реал» - «Шахтар»

Прогноз: «Шахтар» заб'є в другому таймі. Коефіцієнт: 2,5

У всіх матчах чемпіонату України цього сезону «Шахтар» обов'язково забивав у другому таймі. Навіть тоді, коли результат матчу був зрозумілий (перший тайм матчу з ФК «Львів» завершився з рахунком 4:1). Та й минула зустріч з «Реалом» вийшла для «Шахтаря» гольовою теж після перерви. Тому, ми цілком можемо спрогнозувати, що друга половина гри може скластися для «гірників» успішно і, головне, результативно.

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