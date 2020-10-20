Луїш Каштру: Попри проблеми, "Шахтар" прагне добре зіграти з "Реалом"

21 жовтня футболісти донецького "Шахтаря" проведуть у Мадриді поєдинок стартового туру групового раунду Ліги чемпіонів проти "Реала".

Під час сьогоднішньої пресконференції на YouTube-каналі "Шахтаря" головний тренер українського клубу Луїш Каштру поскаржився на проблеми зі складом і, разом з тим, висловив надію, що його підопічні покажуть в Мадриді хорошу гру.

"У нас величезні проблеми зі складом. Це просто страшний сон. Немає Кривцова, Матвієнка, Ісмаїлі, Степаненка, Патріка, Коваленка, Тайсона, Мораеса, Болбата та інших гравців. Але це ні в якому разі не знімає з нас відповідальності. "Шахтар" прагне показати хорошу гру і досягти позитивного результату. В ідеалі ми хочемо домінувати, атакувати, не дозволяти супернику переходити в атаку, володіти м'ячем і створювати моменти. Але коли ти граєш з такою потужною командою, як "Реал", можливо, треба вміти зіграти по-іншому . Звичайно ж, "Шахтар" хоче гідно показати себе у грі з мадридцями, які є фаворитами", - заявив Луїш Каштру.

Зустріч "Реал" - "Шахтар" відбудеться у середу на стадіоні "Альфредо Ді Стефано" у Мадриді й розпочнеться о 19.55.

Фото: shakhtar.com.