Зідан: "Шахтар" - дуже конкурентоздатна команда

Напередодні завтрашнього домашнього матчу стартового туру групового турніру Ліги чемпіонів з донецьким "Шахтарем" головний тренер мадридського "Реала" Зінедін Зідан поспілкувався з журналістами.

Наставник найтитулованішого клубу Європи зробив комплімент українській команді, назвавши її "дуже конкурентоздатною", повідомляє пресслужба "Шахтаря".

"Шахтар" - дуже конкурентоздатна команда, яка володіє хорошим резервом. Ми готуємося до матчу з усією відповідальністю, хочемо підтвердити свій рівень. "Реал" щороку веде боротьбу за перемогу в цьому турнірі. Знаємо, що зробити це буде складно, адже нині непростий момент. Але ми сподіваємося подолати труднощі і здобути престижний трофей... У сучасному футболі інтенсивність матчів дуже висока. Моя команда завжди має грати до кінця, пресингувати на половині поля суперника. Ми завжди намагаємося відтіснити опонентів на їхню половину, Для цього потрібно, щоб усі в нашій команді були готові фізично. Зробимо все, аби наші уболівальники пишалися "Реалом", - сказав Зідан.

Зустріч "Реал" - "Шахтер" відбудеться у середу на стадіоні "Альфредо Ді Стефано" у Мадриді і розпочнеться о 19.55.

Фото: marca.com.