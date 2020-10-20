Букмекери дали прогноз на матч Ліги Європи "Лестер" - "Зоря"

22 жовтня футболісти луганської "Зорі" зіграють в Англії стартовий поєдинок групового етапу Ліги Європи УЄФА проти "Лестера"

Букмекери вважають явним фаворитом цього протистояння клуб англійської Прем'єр-ліги, передає Укрінформ.

Лідер букмекерської справи - контора William Hill оцінює шанси на перемогу господарів поля коефіцієнтом 1,28, на нічию - 5,00, на успіх українців - 12,00.

Команди уперше зустрічаються між собою. За підсумками минулого сезону "Лестер" посів у своєму національному чемпіонаті 5-те місце, а луганчани фінішували третіми в УПЛ.

До цього в єврокубках "Лестер" виступав чотири рази. Тричі "лисиці" завершували виступи у першому ж раунді, а в сезоні-2015/2016 їм вдалося "вистрілити". Після сенсаційного "золота" в англійській першості команда змогла дійти до чвертьфіналу Ліги чемпіонів, де поступилася мадридському "Атлетико".

"Зоря" в європейських клубних турнірах зіграла 36 матчів, 12 з яких виграла, 10 звела внічию та 14 програла, різниця м'ячів - 38:42. Це буде сьоми старт луганчан в історії незалежної України. На груповому етапі ЛЄ команда також грала в сезоні-2017/2018. 1973 року, виступаючи в Кубку європейських чемпіонів, "Зоря" в 1/16 фіналу пройшла "Апоель" з Нікосії (2:1, 1:0), але в 1/8 фіналу поступилася "Спартаку" із Трнави (0:0, 0:1).

Поєдинок "Лестер" - "Зоря" розпочнеться у четвер на арені "Кінг Пауер Стедіум" у Лестері о 22.00 за київським часом. Зустріч у прямому єфіре покаже телеканал "Футбол 2".

Матч обслуговуватиме жіноча суддівська бригада із Франції. Головному арбітру зустрічі Стефані Фраппар асистуватимуть Сіріль Мюньє та Бенжамен Пажес. Четвертий арбітр - Жоан Амель.

У паралельному матчі групи G Ліги Європи зіграють португальська "Брага" та грецький АЕК.

Фото: zarya-lugansk.com.