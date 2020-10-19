Луческу: Матч з Ювентусом буде важливим для зростання молодих гравців

20 жовтня футболісти київського "Динамо" у стартовому турі групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА прийматимуть туринський "Ювентус".

Під час сьогоднішньої передматчевої пресконференції на динамівській базі у Кончі-Заспі головний тренер киян Мірча Луческу зазначив, що цей матч буде дуже важливим для зростання молодих українських гравців, передає Укрінформ.

"Звичайно, це важливий матч для зростання наших молодих гравців. Дуже важливо, як вони на такому високому рівні подолають стрес, тиск. Природно, у них зараз багато емоцій, і це нормально. Для багатьох було нелегко за два з половиною місяці пройти солідний ігровий етап становлення і досягти такого відповідального рівня. Хлопці дуже виросли за цей час. Я в них вірю. В те, що вони здатні зіграти на дуже хорошому рівні і показати свій потенціал", - заявив Луческу.

Він також зазначив, що під час підготовки до гри з "Ювентусом" особливу увагу своїх підопічних звертає на індивідуальні якості суперників.

"Рівень "Ювентуса" дуже високий. Наш бюджет - це, напевно, півзарплати Роналду, - підкреслив тренер. - Хочу хлопцям дати інформацію про якості гравців в індивідуальному плані, щоб знали досконально кожного з них. Уже потім, зіставивши, вони через командні дії зможуть зіграти з ними на рівних і навіть краще".

Головний тренер динамівців також розповів, що підтримує добрі стосунки з 41-річним наставником "Ювентуса" Андреа Пірло: "Ми з Пірло час від часу спілкуємося. Я його привітав, коли він став тренером "Юве". Все-таки це мій учень, мій гравець ".

Матч Ліги чемпіонів "Динамо" - "Ювентус" відбудеться у вівторок на НСК "Олімпійський". Початок зустрічі - о 19.55.

Фото: fcdynamo.kiev.ua.