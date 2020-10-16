Букмекери дали прогноз на стартові матчі "Динамо" і "Шахтаря" у Лізі чемпіонів УЄФА

У груповому турнірі Ліги чемпіонів УЄФА наступного тижня пройдуть поєдинки першого туру.

Футболісти київського "Динамо" (квартет G) 20 жовтня на столичному НСК "Олімпійський" прийматимуть італійський "Ювентус" з Турина, а донецький "Шахтар" (група В) 21 жовтня на "Альфредо Ді Стефано" в Мадриді зустрінеться з чемпіоном Іспанії "Реалом", передає Укрінформ.

Букмекери вважають суперників українських клубів фаворитами стартових матчів.

Авторитетна британська букмекерська компанія William Hill, зокрема, оцінює успіх "Динамо" коефіцієнтом 4,50, нічию - 3,50, перемогу "Ювентуса" - 1,85.

Шанси "Шахтаря" обіграти "Реал" - 13,00, нічия - 6,50, поразка "гірників" - 1,22.

Відзначимо, що обидві зустрічі першого туру за участю українських команд розпочнуться о 19.55 за київським часом.