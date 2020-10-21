"Шахтар" зустрічається в Мадриді з "Реалом" в Лізі чемпіонів УЄФА

Футболісти донецького "Шахтаря" в середу, 21 жовтня, проведуть поєдинок першого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА, в якому "гірників" прийматиме краща команда Іспанії - мадридський "Реал".

Матч "Реал" - "Шахтар" покаже телеканал "Футбол 2". Текстова трансляція - на Укрінформі. Початок - о 19.55.

Зустріч, яка пройде на "Альфредо Ді Стефано" в Мадриді, обслуговуватиме бригада арбітрів із Сербії на чолі з Срджаном Йовановичем.

В іншому поєдинку групи В Ліги чемпіонів італійський "Інтер" на "Джузеппе Меацца" у Мілані зійдеться з німецькою "Борусією" з Менхенгладбаха.

Фото: ФК "Шахтар".