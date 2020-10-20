"Динамо" поступилося "Ювентусу" на старті Ліги чемпіонів УЄФА

Футболісти київського "Динамо" провели поєдинок першого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА, в якому поступилися переможцю італійської Серії А туринському "Ювентусу".

Матч "Динамо" - "Ювентус" на столичному НСК "Олімпійський" завершився з рахунком 0:2.

Обидва м'ячі забив іспанський форвард гостей Альваро Мората, який відзначився на 46-й та 84-й хвилинах.

Матч Ліги чемпіонів УЄФА між київським "Динамо" та італійським "Ювентусом" / Фото: Євген Котенко. Укрінформ

В іншому поединку групи G Ліги чемпіонів іспанська "Барселона" на "Камп Ноу" сьогодні приймає угорський "Ференцварош".

Наступну гру "Динамо" проведе у середу, 28 жовтня, в Будапешті проти "Ференцвароша".