"Динамо" - "Ювентус". Текстова трансляція

Онлайн-трансляція матчу першого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА між футболістами київського "Динамо" та італійського "Ювентуса" з Турина.

"Динамо" (Київ) - "Ювентус" (Турин)

0:0

20 жовтня 2020 року. Київ, НСК "Олімпійський". Початок о 19.55. Температура +7С.

Ласкаво просимо до столиці України на поєдинок стартового туру Ліги чемпіонів УЄФА у квартеті G, в якому київське "Динамо" приймає переможця італійської Серії А туринський "Ювентус".

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Стартові склади (за 1 годину до початку матчу) :

"Динамо" - .

Головний тренер - Мірча Луческу (Румунія).

"Ювентус": .

Головний тренер - Андреа Пірло (Італія).

Арбітр - Овідіу Хацеган (Румунія).

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"Динамо" та "Ювентус" вперше зійшлися в єврокубках у 1998 році. Чвертьфінальний матч Ліги чемпіонів у Турині завершився внічию (1:1), а гру у відповідь в Києві виграла "Стара синьйора" (4:1). У груповому турнірі сезону 2002/03 "Ювентус" обіграв динамівців у Турині (5:0) та у Києві (2:1).

В іншому матчі квартету G іспанська "Барселона" на "Камп Ноу" приймає команду українського наставника Сергія Реброва - угорський "Ференцварош".