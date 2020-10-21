Ми змогли подолати всі складнощі і привезти перемогу з Мадрида – Каштру

Український клуб вперше обіграв «Реал» з 1999 року.

Головний тренер «Шахтаря» Луїш Каштру прокоментував телеканалу «Футбол» перемогу в 1-му турі ЛЧ над «Реалом» (3:2).

«Дуже хороший результат. Розуміли, які складнощі будуть під час матчу, визначили стратегію. Виконали все заплановане. Гравці фантастично все виконали на поле. Ми були командою з першої до останньої хвилини матчу.

Коли ми уважні і дисципліновані, ми знаємо, наскільки ми кваліфіковані, які у нас якості, ми перебуваємо ближче до перемоги. Навіть проти такого клубу, як «Реал». У них безліч фантастичних гравців, але ми змогли подолати всі складнощі і привезти хорошу перемогу з Мадрида.

Можна сказати, що перший тайм – кращий перший тайм «Шахтаря» в сезоні. Ми створювали моменти. У другому таймі теж були можливості забити, але результат був дуже близьким – 2:3. Це змусило нас ще більше оборонятися. Тоді ми подумали: «Ось би матч закінчився швидше». У будь-якому випадку це була хороша можливість, щоб вирости як команда. Ми показували, що готові тактично, технічно, що ми впевнені в майбутньому.

У нас сильна група. «Реал», «Інтер» і «Боруссія» М – дуже непроста група. Це був перший матч. Нічого не втрачено, нічого не виграно. Для всіх команд відкриті двері. Ми розуміємо, що потрібно робити.

Треба закрити цю гру, відновити футболістів. В суботу вже нас чекає «Ворскла». У «Шахтаря» дуже лімітований склад», - сказав Каштру.

Як повідомляв Укрінформ, «Шахтар» сенсаційно обіграв в 1-у турі групового турніру ЛЧ мадридський «Реал» (3:2).