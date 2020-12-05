«Баварія» зіграла внічию з «РБ Лейпциг» в Бундеслізі
Укрінформ
Мюнхенський клуб очолює турнірну таблицю чемпіонату Німеччини.
В центральному матчі 10-го туру чемпіонату німецької Бундесліги «Баварія» зіграла внічию з «РБ Лейпциг» 3:3, повідомляє Укрінформ.
Чинний чемпіон Бундесліги зіграв нічию з головним конкурентом за перше місце. У складі мюнхенської команди відзначились: Мусіала, Мюллер-2. За гостей м’ячі забивали Нкунку, Клюйверт, Форсберг.
Топ-3 Бундесліги на цей момент: 1.«Баварія» - 23 (10), 2.«РБ Лейпциг» - 21 (10), 3.«Боруссія» Д – 19 (10).
Фото: Kicker