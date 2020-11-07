«Баварія» обіграла «Боруссію» (Дортмунд) в Бундеслізі

Мюнхенський клуб очолив турнірну таблицю Бундесліги.

В матчі 7-го туру чемпіонату німецької Бундесліги «Баварія» обіграла в Дортмунді місцеву «Боруссію» 3:2, повідомляє Укрінформ.

В центральному матчі першого кола чинний чемпіон Бундесліги здобув важливу перемогу над головним конкурентом. Завдяки голам Алаби, Левандовськи і Сане «Баварія» обіграла на виїзді дортмундську «Боруссію» 3:2. У господарів відзначилися Ройс і Голанд.

Топ-3 Бундесліги на цей момент: 1.«Баварія» - 18 (7), 2.«РБ Лейпциг» - 16 (7), 3.«Боруссія» Д – 15 (7).

Фото: Kicker