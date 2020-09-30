«Баварія» виграла Суперкубок Німеччини

Мюнхенський клуб виграв вже п’ятий трофей в цьому році.

В матчі за Суперкубок Німеччини «Баварія» обіграла «Боруссію» (Дортмунд) 3:2 і стала володарем трофею, повідомляє Укрінформ.

В Мюнхені в матчі Суперкубок Німеччини зустрілися кращі команди минулого сезону. В перші півгодини матчу баварці забили два м’ячі (Толіссо, Мюллер). «Боруссія» зуміла відігратися після голів Брандта і Голанда. На 82-й хвилині Кімміх забив третій м’яч мюнхенців і приніс «Баварії» перемогу 3:2.

«Баварія» виграла Суперкубок Німечини ввосьме в історії. Загалом, це вже п’ятий трофей «Баварії» в цьому році.