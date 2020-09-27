«Баварія» сенсаційно програла «Гоффенгайму» в Бундеслізі

Мюнхенський клуб обірвав переможну серію з 23 матчів.

В матчі 2-го туру чемпіонату німецької Бундесліги «Баварія» несподівано програла на виїзді «Гоффенгайму» 1:4, повідомляє Укрінформ.

Чинний чемпіон Бундесліги програв середняку – «Гоффенгайму» - 1:3. У складі господарів м’ячі забили Бічакчич, Даббур і Крамарич (двічі). Єдиний гол мюнхенців в активі Кімміха.

Таким чином, «Баварія» обірвала свою серію з 23 перемог поспіль в офіційних матчах. В Бундеслізі мюнхенці не програвала з грудня 2019-го року.

Як повідомляв Укрінформ, в матчах 2-го туру німецької Бундесліги очки втратили головні конкуренти «Баварії» - дортмундська «Боруссія» та «РБ Лейпциг».

Фото: Kicker