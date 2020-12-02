«Боруссія» програла «Інтеру» у матчі Ліги чемпіонів УЄФА

Футболісти менхенгладбахської «Боруссії» зазнали домашньої поразки від італійського «Інтера» у поєдинку п'ятого туру групової стадії Ліги чемпіонів УЄФА.

Німецька «Боруссія» поступилася «Інтеру» з рахунком 2:3, передає Укрінформ.

Авторами голів стали Аляссан Плеа (45-а, 76-а хвилини) - у «Боруссії», Маттео Дарміан (17), Ромелу Лукаку (64, 73) - у складі «Інтера».

Як повідомлялося, в іншому матчі квартету В донецький «Шахтар» на НСК «Олімпійський» в Києві обіграв чемпіона Іспанії мадридський "Реал" - 2:0.

Турнірне становище: «Боруссія» (М) - 8 очок, «Шахтар» - 7, «Реал» - 7, «Інтер» - 5.

У заключному, 6-му турі групового етапу Ліги чемпіонів «Шахтар» 9 грудня в гостях зійдеться з «Інтером», а «Реал» прийматиме «Боруссію» (М).

Результати інших поєдинків вівторка:

група А: «Локомотив» (Росія) - «Зальцбург» (Австрія) - 1:3, «Атлетико» (Іспанія) - «Баварія» (Німеччина) - 1:1;

Турнірне становище: «Баварія» - 13 очок, «Атлетико» - 6, «Зальцбург» - 4, «Локомотив» - 3.

група С: «Порту» (Португалія) - «Манчестер Сіті» (Англія) - 0:0, «Марсель» (Франція) - «Олімпіакос» (Греція) - 2:1;

Турнірне становище: «Манчестер Сіті» - 13 очок, «Порту» - 10, «Олімпіакос» - 3, «Марсель» - 3.

група D: «Ліверпуль» (Англія) - «Аякс» (Голландія) - 1:0, «Аталанта» (Італія) - «Мідтьюлланн» (Данія) - 1:1.

Турнірне становище: «Ліверпуль» - 12 очок, «Аталанта» - 8, «Аякс» - 7, «Мідтьюлланн» - 1.

Фото: globallookpress.com.