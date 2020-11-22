Ла Ліга: «Барселона» програла «Атлетіко»

Суперник «Динамо» в ЛЧ показав найгірший старт в чемпіонаті Іспанії за 29 років.

В матчі 10-го туру чемпіонату Іспанії (Ла Ліга) «Барселона» програла на чужому полі мадридському «Атлетіко» - 0:1, повідомляє Укрінформ.

Вирішальною в матчі стала помилка воротаря гостей тер Штегена, який наприкінці першого тайму необачно залишив ворота і цим скористався Карраско. 0:1 – третя поразка «Барселони» в сезоні. Каталонці опустилися на 10-е місце (11 очок після 8 матчів).

Топ-4 Ла Ліги на цей момент: 1.«Реал Сосьєдад» - 20 (9), 2. «Атлетіко» - 20 (8), 3.«Вільярреал» - 19 (10), 4.«Реал» - 17 (9).

Як повідомляв Укрінформ, 24 листопада «Барселона» в Києві зіграє проти «Динамо» в матчі 4-го туру Ліги чемпіонів.

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