Ла Ліга: «Реал» знову не зміг перемогти

Суперник «Шахтаря» в ЛЧ зіграв внічию з «Вільярреалом».

В матчі 10-го туру чемпіонату Іспанії (Ла Ліга) «Реал» зіграв внічию на чужому полі з «Вільярреалом» - 1:1, повідомляє Укрінформ.

«Реал» вийшов вперед завдяки голу Маріано, який відзначився вже на 2-й хвилині. Господарі відігралися на 76-й хвилині – Херард Морено реалізував пенальті. 1:1 – мадридці вже другий тур поспіль не можуть перемогти в чемпіонаті.

Топ-4 Ла Ліги на цей момент: 1.«Реал Сосьєдад» - 20 (9), 2.«Вільярреал» - 19 (10), 3. «Атлетіко» - 17 (7), 4.«Реал» - 17 (9),

В центральному матчі 10-го туру мадридський «Атлетіко» приймає «Барселону» (21 листопада, 22:00).

Фото: AS