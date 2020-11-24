Ліга чемпіонів. Прогноз від Олександра Шовковського

Битва за очки між «Інтером» і «Реалом», реванш «Манчестер Юнайтед», можливі сенсації від «Аталанти» і «Брюгге».

Цього тижня стартує друга половина групового етапу Ліги чемпіонів. Чого чекати від найцікавіших матчів 4-го туру аналізує експерт Parimatch Олександр Шовковський.

Прогноз на матч «Інтер» – «Реал»: тотал більше 2.5. Коефіцієнт 1.6

Ситуація у групі B Ліги чемпіонів дуже заплутана. Після трьох турів «Інтер» та «Реал» – поза зоною плей-оф. У команди Антоніо Конте два очки, у «Реала» – чотири. Отже господарям у цьому матчі дуже потрібна перемога, інакше вийти з групи буде вкрай складно.

Після поразки від «Реала» у Мадриді у «Інтера» було два складних матчі. Команда Антоніо Конте зіграла внічию з «Аталантою» 1:1, а в неділю перемогла «Торіно» 4:2, хоча поступалася 0:2. Цим результатом «Інтер» перервав серію з чотирьох матчів без перемог. Взагалі у «Нерадзуррі» непрості часи – дві перемоги за дев’ять матчів. А ще «Інтер» дуже багато пропускає. Сухих матчів було лише два, а в інших дев’яти міланцям забили 16 голів. З іншого боку, у «Інтера» одна поразка вдома за вісім матчів – від «Мілана».

Після матчу з «Інтером» «Реал» не перемагав. Перед паузою мадридці поступилися «Валенсії» 1:4 – три голи пропустили з пенальті, а один забили у свої ворота. Потім була виїзна нічия з «Вільярреалом» – 1:1. Як результат – третє місце у Ла Лізі. З одного боку, «Реал» обіграв «Барселону» та «Інтер» – топових суперників. З іншого, мадридці регулярно втрачають очки там, де команда такого рівня втрачати їх не повинна.

«Інтер» – «Реал». Прогноз

У обох команд проблеми з результатами – «Інтеру» та «Реалу» не вистачає стабільності, вони втрачають дуже багато очок і дуже багато пропускають. У такій ситуації ставка на голи – найбільш логічна.

Прогноз на матч «Ліверпуль» – «Аталанта»: господарі не програють, ТБ 2.5. Коефіцієнт 1.8

«Ліверпуль» познущався з «Аталанти» у Бергамо – 5:0. Команда Юргена Клоппа йде у групі без втрати і вже майже забезпечила собі плей-оф. «Аталанта» має чотири очки, стільки ж у «Аякса». Отже для гостей результат цього матчу є набагато важливішим.

«Ліверпуль» не здає позиції. Після перемоги над «Аталантою» команда Юргена Клоппа здобула стратегічно важливу нічию з «Манчестер Сіті» (1:1) та перемогла «Лестер» (3:0). Отже після восьми турів у чемпіонаті Англії «Ліверпуль» має 20 очок – так само, як «Тоттенхем».

Останньої поразки (єдиної цього сезону, якщо не враховувати серії пенальті) «Ліверпуль» зазнав 4 жовтня, коли несподівано був розбитий «Астон Віллою» 2:7. Після цього у «Червоних» шість перемог та дві нічиї, загальний рахунок 18:5.

Після поразки від «Ліверпуля» «Аталанта» зіграла два матчі і взяла два очки – 1:1 з «Інтером», 0:0 зі «Спецією». Три матчі без перемог – такого з «Аталантою» не було з січня. Один гол за три матчі – взагалі нонсенс.

Взагалі з останніх шести матчі бергамаски виграли один – 2:1 з «Кротоне», який йде останнім у Серії А. Це дуже не схоже на команду Гасперіні, а президент «Аталанти» вже готується до найгіршого і каже, що головне завдання – не вилетіти.

«Ліверпуль» – «Аталанта». Прогноз

У першому матчі «Аталанта» виявилася неготовою до «Ліверпуля». Зважаючи на останні результати команди, здається, що вона не є готовою і зараз. Можна, звісно, чекати від гостей несподіванки у стилі найкращих матчів минулого сезону, але перевага на боці команди Клоппа, яка знову може забити чимало голів.

Прогноз на матч «Ювентус» – «Ференцварош»: «Юве» заб’є в обох таймах. Коефіцієнт 1.5

Здається, у групі G Ліги чемпіонів все вже зрозуміло. «Барселона» йде без втрат, «Ювентус» другий з шістьма очками з дев’яти, у «Динамо» і «Ференцвароша» по одному пункту. Перемога у четвертому турі може забезпечити «Юве» вихід до наступного раунду.

Після розгромної перемоги над «Ференцварошем» на виїзді (4:1) «Ювентус» грав у Римі, проти «Лаціо». Команда Андреа Пірло була дуже близька до перемоги, вела в рахунку протягом майже всього матчу завдяки голу Кріштіану Роналду, але пропустила на останній доданій хвилині. Після перерви на матчі збірних було легше – вдома «Юве» переміг «Кальярі» 2:0. Сарди до цього матчу забивали по два голи у п’яти зустрічах поспіль.

Після поразки 1:4 від «Ювентуса» «Ференцварош» виграв тричі. У чемпіонаті команда Сергія Реброва здолала «Мезйокйовешд» 3:0 та «Гонвед» 1:0, у Кубку – «Бічкеї» 1:0. У чемпіонаті «Ференцварош» впевнено лідирує, маючи чотири очки переваги і матч в запасі. У Лізі чемпіонів шанси на Лігу Європи також залишаються – все, найімовірніше, буде залежати від матчу з «Динамо», адже зараз команди мають однакову кількість очок.

«Ювентус» – «Ференцварош». Прогноз

В Угорщині «Ювентусу» було легко. Немає причин припустити, що в Турині «Ференцварош» створить команді Андреа Пірло якісь проблеми. Ставимо на впевнену перемогу господарів.

Прогноз на матч «Боруссія» Дортмунд - «Брюгге»: обидві команди заб’ють. Коефіцієнт 1.8

У разі перемоги клуб з Дортмунда майже гарантує собі вихід в плей-офф, тож є причина зібратися з силами та вдруге поспіль обіграти «Брюгге». Бельгійський клуб продовжує боротьбу з «Лаціо» за друге місце в групі і сподівається привезти з Німеччини бодай очко.

У минулому турі ЛЧ команда з Дортмунда обіграла «Брюгге» (3:0). «Боруссія» після 3-х турів ЛЧ лідирує в групі F (2 перемоги, 1 поразка). Удома ж дортмундці перемогли в 4-х попередніх іграх в ЛЧ. «Боруссія» поліпшила свою безпрограшну серію проти бельгійських клубів в ЛЧ до 5 матчів (3 перемоги, 2 нічиї).

Бельгійці після 3-х турів ЛЧ набрали 4 очки (1 перемога, 1 нічия, 1 поразка) і посідають наразі 3-є місце в групі. Команда не виграла в 8 з 9 останніх матчів в ЛЧ (4 нічиї, 4 поразки). «Брюгге» поки повторює графік минулого сезону, коли команда не поступилася в перших 2-х матчах ЛЧ, а потім не здобула жодної перемоги.

«Боруссія» - «Брюгге». Прогноз

Господарі здобудуть непросту і мінімальну перемогу. З Голандом у складі «Боруссія» точно гарантуватиме собі один гол. «Брюгге» матиме моменти, можливо навіть заб’є, але навряд чи втримає нічию.

Прогноз на матч МЮ - «Башакшехір»: гості не заб’ють в ворота «дияволів». Коефіцієнт — 1.8

МЮ немає іншого вибору, аніж брати повноцінний реванш у суперника. Адже втрачені 3 очки суттєво погіршили шанси команди Сульшера на вихід із групи, хоча після особистих перемог над конкурентами саме їх вважали першими претендентами на плей-офф ЛЧ.

До «Манчестер Юнайтед» насправді дуже багато претензій. Мова стосується саме ігрових аспектів, та й результати не такі, які б хотілося на цьому відрізку сезону. Команда Сульшера очолює групу Ліги чемпіонів, але лише завдяки тому, що обіграла обох своїх суперників, у тому числі і «Лейпциг», який також після першого кола має в активі 6 очок.

«Башакшехір», попри статус чемпіона Туреччини, поки що дуже далекий від того, щоб підтвердити його. В Лізі чемпіонів ситуація мала б бути ще гіршою, але дійсно, перемога над МЮ, якою б випадковою не була, насправді досить закономірна. Але закономірна, передусім, для суперника турецької команди, а не для неї самої.

МЮ - «Башакшехір». Прогноз

МЮ візьме реванш у суперника, але навряд чи переграє його із розгромним рахунком. Проти таких опонентів, як «Башакшехір», команда Сульшера грає не дуже впевнено.

Фото: Getty Images