Нападник «Боруссії» Голанд – володар Golden Boy-2020

Норвезький форвард став кращим молодим футболістом Європи.

Нападник дортмундської «Боруссії» Ерлінг Голанд отримав премію Golden Boy-2020, що вручається кращому молодому гравцеві Європи, повідомляють італійські ЗМІ.

20-річний норвежець став першим футболістом з країн Скандинавії, який отримав цю нагороду. Голанд став гравцем «Боруссії» в січні, він перейшов з «РБ Зальцбург». З тих пір Ерлінг забив 27 голів і віддав 6 результативних передач в 29 матчах за «Боруссію» у всіх турнірах.

Кращим молодим гравцем за результатами інтернет-опитування став атакуючий гравець «Барселони» Анссумане Фаті.

Як повідомляв Укрінформ, протягом останніх трьох років нагороду Golden Boy вигравали Кіліан Мбаппе, Маттейс Де Лігт і Жоау Фелікс.