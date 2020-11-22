АПЛ: «Ліверпуль» обіграв «Лестер» і піднявся на друге місце
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Укрінформ
Команда Юргена Клоппа здобула важливу перемогу без сімох гравців основного складу.
В матчі 9-го туру англійської прем’єр-ліги (АПЛ) «Ліверпуль» обіграв на своєму полі «Лестер» 3:0, повідомляє Укрінформ.
Господарі вийшли вперед на 21-й хвилині – у власні ворота забив захисник «Лестера» Еванс. Наприкінці першого тайму Жота подвоїв перевагу «Червоних». Після перерви Фірміно довів рахунок до 3:0.
В топ-4 АПЛ розташувалися: 1.«Тоттенгем» - 20 (9), 2.«Ліверпуль» - 20 (9), 3.«Челсі» - 18 (9), 3.«Лестер» - 18 (9).
Фото: Getty Images