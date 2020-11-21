АПЛ: «Ман Сіті» програв «Тоттенгему»

Український півзахисник «Ман Сіті» Олександр Зінченко не потрапив до заявки.

В центральному матчі 9-го туру англійської прем’єр-ліги (АПЛ) «Манчестер Сіті» програв на чужому полі «Тоттенгему» - 0:2, повідомляє Укрінформ.

Господарі вийшли вперед вже на 5-й хвилині – відзначився Сон Хин Мін. В другому таймі Ло Селсо подвоїв перевагу «Шпор». У підсумку, перемога «Тоттенгема» 2:0.

В топ-4 АПЛ розташувалися: 1.«Тоттенгем» - 20 (9), 2.«Челсі» - 18 (9), 3.«Лестер» - 18 (8), 4.«Ліверпуль» - 17 (8). «Ман Сіті» посідає 10-е місце (12 очок після 8 матчів).

В іншому важливому матчі 9-го туру «Ліверпуль» приймає «Лестер» (22 листопада, 21:15).

Фото: NMC Pool