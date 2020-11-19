"Манчестер Сіті" продовжив контракт із Гвардіолою до 2023 року
Укрінформ
Англійський футбольний клуб "Манчестер Сіті" на два роки продовжив контракт зі своїм головним тренером Хосепом Гвардіолою.
Іспанський фахівець керуватиме англійською командою до 2023 року, повідомляє у четвер офіційний сайт "Манчестер Сіті".
49-річний Гвардіола став головним тренером "городян" 2016 року. Він два рази виграв з командою чемпіонат АПЛ, тричі - Кубок ліги, двічі - Суперкубок та одного разу - Кубок Англії.
У сезонах-2017/2018 та 2018/2019 Гвардіолу визнавали кращим тренером АПЛ.
Загалом під керівництвом іспанця "Манчестер Сіті" виграв 181 матч, 28 завершив унічию і 36 програв.
Фото: goal.com.