У Києві не підтвердився COVID-19, який виявили в української збірної у Швейцарії
Як передає Укрінформ, після обробки тестів виявилося, що всі результати негативні, у тому числі - у футболістів Сергія Кривцова та Жуніора Мораеса, повідомляє пресслужба УАФ.
Процедура проводилася фахівцями лабораторії, сертифікованої УЄФА в Україні.
Нагадаємо, що матч Ліги націй Швейцарія - Україна було скасовано у зв’язку з тим, що лікар швейцарського кантону Люцерн помістив збірну України на карантин через позитивні тести у трьох гравців української команди.
У Швейцарії відмовилися робити повторне тестування футболістам та членам делегації, в яких були негативні результати. Хоча за протоколом УЄФА для проведення матчу достатньо, щоб негативні тести були у 13-х гравців кожної команди, враховуючи воротаря.
Фото: uaf.ua.