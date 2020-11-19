У Києві не підтвердився COVID-19, який виявили в української збірної у Швейцарії

Після прибуття зі Швейцарії до "Борисполя" усі футболісти збірної України та члени української делегації здали ПЛР-тести на Covid-19 у спеціально відведеному для цього приміщенні аеропорту.

Як передає Укрінформ, після обробки тестів виявилося, що всі результати негативні, у тому числі - у футболістів Сергія Кривцова та Жуніора Мораеса, повідомляє пресслужба УАФ.

Процедура проводилася фахівцями лабораторії, сертифікованої УЄФА в Україні.

Нагадаємо, що матч Ліги націй Швейцарія - Україна було скасовано у зв’язку з тим, що лікар швейцарського кантону Люцерн помістив збірну України на карантин через позитивні тести у трьох гравців української команди.

У Швейцарії відмовилися робити повторне тестування футболістам та членам делегації, в яких були негативні результати. Хоча за протоколом УЄФА для проведення матчу достатньо, щоб негативні тести були у 13-х гравців кожної команди, враховуючи воротаря.

Фото: uaf.ua.