Глава Швейцарського футбольного союзу: Гра з Україною 2021 року неможлива

Президент Швейцарського футбольного союзу (ШФС) Домінік Блан прокоментував ситуацію з матчем 6-го туру Ліги націй проти України.

Блан зазначив, що у календарі 2021 року для цієї гри місця немає, повідомляє швейцарське видання Tribune de Genève.

"Матч офіційно скасував УЄФА. 18 листопада він теж не відбудеться. Наша позиція завжди була чіткою: ми хотіли провести цю зустріч. Розуміємо труднощі, з якими зіткнулася збірна України. Ми були готові піти назустріч і дати їм довикликати нових футболістів 18 листопада, але, мабуть, це не було можливим для них. Ми розглядали варіант із проведенням зустрічі 2021 року. Ми завжди хотіли зіграти цей матч, щоб все було справедливо. Але, на жаль, це неможливо. Календар на 2021-й вже дуже зайнятий іграми відбору на ЧС-2022 та Євро-2021. Вікна на міжнародні матчі заповнені", - заявив глава ШФС.

Він також назвав варіанти вирішення ситуації.

"Є варіант, що Швейцарія отримає технічну перемогу, - сказав Блан. - Або ж результат матчу буде вирішено шляхом жеребкування - перемога Швейцарії, нічия або перемога України. Рішення прийматиме дисциплінарний комітет УЄФА. Якщо продовжимо розглядати перший варіант, будуть враховувати, чи виконала українська сторона всі вимоги. Не мені про це судити. Другий варіант, якщо не буде "винних" - жеребкування. Тут у нас лише один шанс із трьох, щоб залишитися у дивізіоні А. Але вирішуємо не ми".

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Турнірне становище у дивізіоні А4 Ліги Європи УЄФА: Іспанія - 11 очок (після 6-ти ігор), Німеччина - 9 (6), Україна - 6 (5), Швейцарія - 3 (5).

На фото: наставник збірної Швейцарії Володимир Петкович (ліворуч) та Домінік Блан/tdg.ch.