Збірна України з футболу вилітає з Цюриха додому

Футболісти національної збірної України після сніданку в ресторані готелю Radisson Blu швейцарського міста Люцерн попрямували до аеропорту Цюриха.

О 10.45 відбувся виїзд до аеропорту двох командних автобусів (така кількість автотранспорту є вимогою для перевезення команд під час пандемії), повідомив пресаташе української команди Олександр Гливинський.

На 14.00 за європейським часом призначено виліт чартерного рейсу до Києва. Після приземлення у Борисполі всі члени української делегації здадуть ПЛР-тести у спеціально відведеному для цього приміщенні аеропорту.

Як повідомляв Укрінформ, матч Ліги націй Швейцарія - Україна, який мали зіграти 17 листопада, скасували через випадки захворювання на коронавірус гравців збірної України. Наша команда була готова провести матч сьогодні, 18 листопада, бо в її складі є більше 13 футболістів, що відповідає регламентним нормам.

У разі технічної поразки Україна вилетить до дивізіону B Ліги націй, хоча "синьо-жовті" посідають у турнірній таблиці місце вище за Швейцарію.

Фото: uaf.ua.