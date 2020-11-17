УАФ подасть протест, якщо матч Швейцарія - Україна не буде зіграний

Керівництво Української асоціації футболу не виключає можливості подачі протесту, якщо матч Швейцарія - Україна скасують, а команді Андрія Шевченка зарахують технічну поразку.

Як повідомляє Sport Arena, це може статися, якщо УЄФА не вдасться домовитися зі швейцарськими властями про проведення гри, передає Укрінформ.

Серед можливих варіантів вирішення ситуації: проведення матчу в іншому кантоні Швейцарії у найближчі два дні або термінова заміна національної збірної іншою командою. Ще один варіант - перенесення матчу на пізніший термін.

Як повідомлялося, запланований на сьогодні поединок Швейцарія - Україна був скасований, оскільки уряд кантону Люцерн виступив проти проведення зустрічі через нові випадки зараження коронавірусом у збірній України. Сьогодні вранці позитивні тести здали троє футболістів: Руслан Малиновський, Сергій Кривцов та Жуніор Мораес.

Українська сторона була готова зіграти матч у складі понад 13 гравців - відповідно до регламентних норм. Крім того, свою згоду провести поєдинок дала й Швейцарська асоціація футболу. Рішення про подальшу долю матчу прийматиме УЄФА.

Поєдинок Швейцарія - Україна мав відбутися у вівторок на "Свісспорарені" у Люцерні й розпочатися о 21.45.

Турнірне становище команд у групі А4 після 5-ти турів: Німеччина - 9 очок, Іспанія - 8, Україна - 6, Швейцарія - 3.

Фото: uaf.ua.