УАФ подасть протест, якщо матч Швейцарія - Україна не буде зіграний
Як повідомляє Sport Arena, це може статися, якщо УЄФА не вдасться домовитися зі швейцарськими властями про проведення гри, передає Укрінформ.
Серед можливих варіантів вирішення ситуації: проведення матчу в іншому кантоні Швейцарії у найближчі два дні або термінова заміна національної збірної іншою командою. Ще один варіант - перенесення матчу на пізніший термін.
Як повідомлялося, запланований на сьогодні поединок Швейцарія - Україна був скасований, оскільки уряд кантону Люцерн виступив проти проведення зустрічі через нові випадки зараження коронавірусом у збірній України. Сьогодні вранці позитивні тести здали троє футболістів: Руслан Малиновський, Сергій Кривцов та Жуніор Мораес.
Українська сторона була готова зіграти матч у складі понад 13 гравців - відповідно до регламентних норм. Крім того, свою згоду провести поєдинок дала й Швейцарська асоціація футболу. Рішення про подальшу долю матчу прийматиме УЄФА.
Поєдинок Швейцарія - Україна мав відбутися у вівторок на "Свісспорарені" у Люцерні й розпочатися о 21.45.
Турнірне становище команд у групі А4 після 5-ти турів: Німеччина - 9 очок, Іспанія - 8, Україна - 6, Швейцарія - 3.
Фото: uaf.ua.