Офіційно: матч Ліги націй УЄФА Швейцарія - Україна скасований

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) повідомив Українську асоціацію футболу (УАФ), що «у зв’язку з компетентним рішенням департаменту охорони здоров’я кантону Люцерн перевести на карантин усю делегацію національної команди України матч Ліги націй УЄФА Швейцарія - Україна не може відбутися».

Як інформує пресаташе "синьо-жовтих" Олександр Гливінський, й УЄФА, і Швейцарська асоціація футболу готові до проведення поєдинку, однак заборона місцевої влади перекреслює всі сподівання футбольних організацій провести гру через спалах коронавірусу в українській збірній. Читайте також: Збірна України завершує виступ у Лізі націй УЄФА матчем у Швейцарії Рішення щодо подальшої долі матчу Швейцарія - Україна прийматиме УЄФА.