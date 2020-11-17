Збірна України завершує виступ у Лізі націй УЄФА матчем у Швейцарії

Національна збірна України з футболу у вівторок, 17 листопада, проведе заключний поєдинок групового етапу другого розіграшу Ліги націй УЄФА, в якому "синьо-жовті" на виїзді зустрінуться з командою Швейцарії.

Матч Україна - Швейцарія, який пройде на "Свісспорарені" у Люцерні, покажуть телеканали "Україна" та "Футбол 1". Текстова трансляція - на Укрінформі. Початок поєдинку о 21.45 за київським часом.

У вересні в першому турі "синьо-жовті" обіграли швейцарців у Львові - 2:1.

Команда Андрія Шевченка уникне вильоту в Лігу В у разі нічиєї або навіть поразки в один м'яч, але не 0:1 або 1:2.

У паралельному матчі групи А4 Ліги націй в Севільї зійдуться збірні Іспанії та Німеччини, які визначать переможця квартету.

Турнірне становище команд в після 5-ти турів: Німеччина - 9 очок, Іспанія - 8, Україна - 6, Швейцарія - 3.