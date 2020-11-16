Шевченко чекає на результати тестів і досі не знає, хто гратиме зі Швейцарією
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко сподівається, що йому вистачить здорових гравців, аби вийти на матч Ліги націй проти Швейцарії, повідомляє Укрінформ.
«Додатково викликали хлопців в збірну, тому що вони здали вранці тести. Точно знаємо, що вони здорові. Команда готується до матчу.
Чекаємо повторні тести. Якщо у нас буде достатня кількість гравців для проведення матчу, ми будемо виходити і грати. Отримаємо результати тестів і будемо формувати склад з тих гравців, які зможуть вийти на поле.
Вважаю, Швейцарія і Україна заслужила право на участь в цьому дивізіоні Ліги націй. Це команди дуже хорошої якості. Розумію ситуацію, в якій ми перебуваємо. Ми постараємося зробити все можливе, щоб змагатися з цією сильною командою», - сказав Шевченко.
Україна і Швейцарія зіграють 17 листопада в Люцерні. Початок матчу - о 21:45.
Щоб зберегти прописку в дивізіоні А Ліги націй, команді Андрія Шевченка досить не програти в завтрашньому матчі. Швейцарію ж влаштує тільки перемога з рахунком 1:0, 2:1 або з різницею в два або більше м'ячів.