Шевченко чекає на результати тестів і досі не знає, хто гратиме зі Швейцарією

Україна і Швейцарія зіграють 17 листопада в Люцерні.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко сподівається, що йому вистачить здорових гравців, аби вийти на матч Ліги націй проти Швейцарії, повідомляє Укрінформ.

«Додатково викликали хлопців в збірну, тому що вони здали вранці тести. Точно знаємо, що вони здорові. Команда готується до матчу.

Чекаємо повторні тести. Якщо у нас буде достатня кількість гравців для проведення матчу, ми будемо виходити і грати. Отримаємо результати тестів і будемо формувати склад з тих гравців, які зможуть вийти на поле.

Вважаю, Швейцарія і Україна заслужила право на участь в цьому дивізіоні Ліги націй. Це команди дуже хорошої якості. Розумію ситуацію, в якій ми перебуваємо. Ми постараємося зробити все можливе, щоб змагатися з цією сильною командою», - сказав Шевченко.

Україна і Швейцарія зіграють 17 листопада в Люцерні. Початок матчу - о 21:45.

Щоб зберегти прописку в дивізіоні А Ліги націй, команді Андрія Шевченка досить не програти в завтрашньому матчі. Швейцарію ж влаштує тільки перемога з рахунком 1:0, 2:1 або з різницею в два або більше м'ячів.