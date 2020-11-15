Назаренко, Булеца і Судаков викликані в збірну України на матч зі Швейцарією

Усі гравців є дебютантами національної команди.

Півзахисники Олександр Назаренко, Сергій Булеца (обидва з «Дніпра-1») і Георгій Судаков («Шахтар») викликані в збірну України на матч Ліги націй проти Швейцарії, повідомляє сайт УАФ.

Це дебютні виклики для всіх трьох гравців. Вони були в розташуванні збірної України U-21.

Хавбеки прибудуть в національну команду в понеділок, 16 листопада, увечері. Перед вильотом вони здадуть ПЛР-тести в Україні. За їх результатами визначатимуть можливість їх вильоту в Швейцарію.

Як повідомляв Укрінформ, Україна зіграє зі Швейцарією в Лізі націй 17 листопада. Матч зіграють в Люцерні, початок – о 21:45.

Фото: uefa.com