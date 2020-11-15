Букмекери дали прогноз на матч Ліги націй Швейцарія - Україна

У Люцерні у вівторок, 17 листопада, відбудеться матч заключного, шостого туру групового етапу Ліги націй УЄФА між футбольними збірними Швейцарії та України.

Букмекери вважають фаворитом поєдинку команду господарів, передає Укрінформ. Авторитетна букмекерська компанія William Hill, зокрема, оцінює успіх підопічних Андрій Шевченко коефіцієнтом 4,80, нічию - 3,60, перемогу швейцарської збірної - 1,70. Читайте також: Андрій Шевченко назвав причини поразки збірної України в Німеччині У вересні в першому турі "синьо-жовті" обіграли швейцарців у Львові - 2:1. Поєдинок Швейцарія - Україна пройде на "Свісспорарені". Стартовий свисток пролунає о 21.45 за київським часом. У паралельному матчі групи А4 Ліги націй в Севільї зійдуться збірні Іспанії та Німеччини. Турнірне становище команд в після 5-ти турів: Німеччина - 9 очок, Іспанія - 8, Україна - 6, Швейцарія - 3. Фото: Укрінформ.