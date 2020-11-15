Андрій Шевченко назвав причини поразки збірної України в Німеччині

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко прокоментував поразку від команди Німеччини (1:3) в матчі п'ятого туру Ліги націй УЄФА.

Фахівець відзначив, що він задоволений грою своєї команди, незважаючи на рахунок, передає Укрінформ.

"Чого нам не вистачило? Два моменти. Перший - реалізації моментів. Я думаю, що команда мала достатньо можливостей вирівняти гру. Другий - не вистачало "лавки", щоб конкурувати з такими командами як збірна Німеччини. В кінці матчу зробили заміни, але результат був уже 3:1. Вирішили дати деяким гравцям відпочити. у Зінченка була травма, у Малиновського теж, і вони вже "на жилах" догравали зустріч. У нас не було посилення. Але я все одно задоволений командою, вважаю, що зіграли добре. Не відмовлялися від принципів своєї гри, але не вистачило трошки реалізації. Ми зобов'язані були оборонятися, але коли володіли м'ячем, то намагалися маневрувати, мали цікаві комбінації. І я вважаю, що за рахунок цього ми створили дуже багато проблем німцям. Вітаю суперника, вони перемогли заслужено. Але я думаю, що Україна створила їм проблеми і головний біль", - заявив Шевченко.

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Заключний матч в груповому турнірі Лізі націй УЄФА збірна України зіграє 17 листопада в Люцерні з командою Швейцарії.

Турнірне становище в квартеті А4: Німеччина - 9 очок, Іспанія - 8, Україна - 6, Швейцарія - 3.