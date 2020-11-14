Збірна України поступилася команді Німеччини у матчі Ліги націй УЄФА

У передостанньому, п'ятому турі Ліги націй УЄФА-2020/21 футболісти збірної України на виїзді поступилися національній команді Німеччини з рахунком 1:3.

Авторами голів на "РБ Арені" у Лейпцигу стали Роман Яремчук , який вивів вперед "синьо-жовтих" на 12-й хвилині; Лерой Сане (23), Вернер (33, 64) - у німців, повідомляє Укрінформ.

У паралельному поєдинку групи 4 Ліги А на "Санкт-Якоб Парк" в Базелі збірна Швейцарії та Іспанії зіграли внічию 1:1.

Турнірне становище команд після 5-х турів: Німеччина - 9 очок, Іспанія - 8, Україна - 6, Швейцарія - 3.

Заключний матч в груповому турнірі Лізі націй УЄФА збірна України зіграє 17 листопада у Люцерні з командою Швейцарії.