Німеччина - Україна. Текстова трансляція

Онлайн-трансляція матчу Ліги націй УЄФА між футболістами національних збірних Німеччини та України.

Німеччина - Україна

0:0

14 листопада 2020 року. Лейпциг. "РБ Арена". Початок матчу - о 21.45. Температура повітря +12С.

Ласкаво просимо на поєдинок передостаннього, п'ятого туру групового етапу Ліги націй УЄФА-2020/21, в якому зустрічаються національні збірні Німеччини та України.

Стартові склади (поки не доступні):

Німеччина - .

Головний тренер - Йоахім Льов (Німеччина).

Україна - .

Головний тренер - Андрій Шевченко (Україна).

Арбітр - Овідіу Хацеган (Румунія).

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У жовтні у третьому тірі Ліги націй німці обіграли "синьо-жовтих" у Києві 2:1. Загалом Україна в семи поєдинках з Німеччиною не перемогла ні разу при трьох домашніх нічиїх.

У паралельному матчі групи А4 Ліги націй на "Санкт-Якоб Парк" в Базелі сьогодні зійдуться збірні Швейцарії та Іспанії.

Турнірне становище команд після 4-х турів: Іспанія - 7 очок, Німеччина - 6, Україна - 6, Швейцарія - 2.