Швейцарії повинні забити все, що створимо – Малиновський

Лідер збірної України вважає, що його партнерам слід надійно зіграти в середині поля.

Півзахисник збірної України Руслан Малиновський розповів сайту УАФ про майбутню гру проти Швейцарії в Лізі націй.

«Швейцарія – хороша команда з кваліфікованими футболістами, вони високо і агресивно пресингують. У Львові, думаю, нам трохи пощастило в першому таймі. Ми забили, пропустили, а після перерви не давали швейцарцям багато шансів, зіграли дуже компактно, забили переможний м'яч. Ми мали навіть більше можливостей забити третій гол, ніж у них зрівняти рахунок.

Попереду важкий матч, ми повинні зіграти дуже сконцентровано. У плані реалізації повинні забивати все, що створимо. Також подивимося, як хлопці відновляться.

Сильні сторони швейцарців? Командна гра, адже вони діють дуже збалансовано, не перший рік виступають разом. Є футболісти, які представляють топ-клуби. Нам слід дуже надійно зіграти в середині поля, не дати швейцарцям показати їх футбол», - розповів Малиновський.

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Україна і Швейцарія зіграють 17 листопада в Люцерні. Початок матчу - о 21:45.

Щоб зберегти прописку в дивізіоні А Ліги націй, команді Андрія Шевченка досить не програти в завтрашньому матчі. Швейцарію ж влаштує тільки перемога з рахунком 1:0, 2:1 або з різницею в два або більше м'ячів.

Фото: сайт УАФ