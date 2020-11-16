Збірна України з футболу отримала дозвіл на передігрове тренування

Місцева влада міста Люцерн та організатори матчу Ліги націй УЄФА Швейцарія - Україна дозволили нашим футболістам готуватися до передматчевого тренування, яке заплавноване на 19.00 за київським часом.

Як передає Укрінформ, про це повідомив пресаташе національної збірної України Олександр Гливинський.

"Тим часом, троє гравців, викликаних із молодіжної команди України - Сергій Булеца, Олександр Назаренко та Георгій Судаков, - отримавши негативні результати своїх ранкових досліджень на наявність коронавірусу, уже вилетіли регулярним рейсом із Києва до Цюриха", - зазначається у повідомленні.

Організатори перенесли ПЛР-тести футболістів та передматчеву зум-пресконференцію головного тренера національної команди України до готелю, де розташувалася наша збірна.

Фото: uaf.ua.