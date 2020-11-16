У трьох футболістів збірної України виявили COVID-19, матч у Швейцарії - під питанням

Незважаючи на вчорашню новину про негативні тести всіх членів збірної України з футболу, сьогодні вранці надійшла додаткова інформація від лабораторії, яка має статус офіційної для змагань Європейського футбольного союзу (УЄФА).

Як повідомив пресаташе "синьо-жовтих" Олександр Гливінський, з’ясувалося, що тести трьох гравців - Едуарда Соболя, Євгена Макаренка та Дмитра Різника - учора мали так званий статус умовно негативних. Після додаткового дослідження медики виявили, що дані зразки містять COVID-19, передає Укрінформ.

Троє згаданих футболістів зараз ізольовані у своїх готельних номерах, а національна команда України очікує рішення місцевої влади щодо можливості проведення завтрашнього матчу Ліги націй УЄФА проти збірної Швейцарії.

Фото: uaf.ua.