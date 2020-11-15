Матч Ліги націй УЄФА Румунія - Норвегія не відбудеться через коронавірус
Укрінформ
Позитивні тести здали представники футбольної збірної Норвегії.
Як повідомляє офіційний сайт Європейського футбольного союзу (УЄФА), в п'ятому турі Ліги націй збірна Румунії 15 листопада мала прийняти команду Норвегію, але матч не відбудеться через коронавірус, передає Укрінформ.
Кілька представників скандинавської команди здали позитивні тести на COVID-19. Через це в організації прийняли рішення скасувати поєдинок з Румунією.
Поки не повідомляється, яким буде вердикт щодо збірної Норвегії. Матч буде перенесено або команді зарахують технічну поразку - з'ясується пізніше.
Нагадаємо, збірна України без чотирьох гравців, які залишили розташування команди через коронавірус, поступилася Німеччині (1:3).
Фото: Getty Images.