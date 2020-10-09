Журналісти обіграли ветеранів в благодійному матчі

Збірна журналістів зіграла проти збірної друзів Віктора Леоненка в благодійній грі.

Сьогодні, 9-го жовтня, відбувся благодійний футбольний матч між командою Віктора Леоненка та збірною спортивних журналістів. Дійство проводили на стадіоні імені Баннікова. Головною метою заходу є допомога дітям-переселенцям зі сходу України та Криму, повідомляє Укрінформ.

Організатори щорічного благодійного матчу – українська асоціація футболу та українська прем`єр-ліга заявили, що матч пройшов з дотриманням медичного протоколу та санітарно-епідемічних норм. Гра тривала годину і закінчилась з рахунком 8:8. В серії пенальті перемогла команда журналістів.

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«Ми граємо благодійний матч і прекрасно розуміємо, що це за дітки. Вони теж заслуговують на те, щоб грати у футбол, тренуватися, хоч вони й перебувають далеко від своїх домівок. Дуже хотілося б, щоб такі матчі були не потрібні, щоб в країні все було добре, але допомагаємо ось так», – сказав Олександр Алієв.

Нагадаємо, що 10-го жовтня збірна України зіграє проти Німеччини в рамках Ліги націй. Матч відбуватиметься у Києві на НСК «Олімпійський».

Фото: Футбол 24