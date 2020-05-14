Український півзахисник Харатін забив м’яч у контрольному матчі угорського "Ференцвароша"

Український півзахисник Ігор Харатін взяв участь у контрольному матчі своєї угорської команди "Ференцварош" проти "Залаегерсега".

Поєдинок "Ференцварош" – "Залаегерсег" відбувся в рамках підготовки до поновлення сезону-2019/20 і завершився з рахунком 2:0. Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Ігор Харатін відіграв у ньому 63 хвилини і записав 1 гол на свій рахунок.

Планується, що свій перший офіційний матч після карантину підопічні Сергія Реброва проведуть 23 травня вдома проти "Дебрецена".

Нагадаємо, що Ігор Харатін увійшов до складу гравців, яких головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко викликав на березневі матчі. Наразі в Україні футбольні змагання призупинені через пандемію коронавірусу.

Як повідомляв Укрінформ, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. 24 квітня Прем'єр-міністр Шмигаль оприлюднив план виходу з карантину, який складається з 5 етапів. Перші послаблення карантинних обмежень в Україні стартували з 11 травня. Наразі карантин продовжено до 22 травня.

Другий етап пом’якшення карантину ланується на 22 травня і стосуватиметься серед іншого спортивних змагань, роботи готелів, проведення ЗНО тощо.

Фото: fradi.hu