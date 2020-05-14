Нинішній сезон у футболі дограватимуть без уболівальників – глава МОЗ

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов прокоментував ситуацію в українському футболі на фоні другого етапу послаблення карантину, який планується розпочати 22 травня.

Максим Степанов в інтерв'ю телеканалам "Футбол1/2/3", зокрема, зазначив, що на цьому етапі планується поновлення деяких змагань, але до вересня повернення глядачів на трибуни навіть не розглядається.

"Ми плануємо поновлення деяких спортивних змагань із 22 травня. Це можливо тільки при порожніх трибунах. Якщо говорити про футбол, то недавно я зустрічався з Андрієм Павелком, ми обговорили відновлення FAVBET Ліги. Це можливо лише при дотриманні протиепідемічних заходів - все, що необхідно для запобігання поширенню COVID-19.

30 травня? Ми дійсно розглядаємо цю дату. Зараз йде спілкування з епідеміологами на предмет безпечного проведення цих змагань. У той же час необхідно забезпечити ПЛР-тестування, оскільки це безпека наших футболістів. Крім того, потрібно забезпечити безпеку під час матчів всіх людей на стадіоні. Ми прописуємо алгоритми. Думаю, на початку наступного тижня ми зможемо сказати: коли і за яких умов розпочнуться змагання.

Якщо у одного з футболістів виявлять коронавірус? Вся команда повинна піти на самоізоляцію на 14 днів. Якщо напередодні вони грали офіційний матч, то необхідно ізолювати команду-суперника.

Вболівальники повернуться на стадіони, коли в Україні коронавірусу практично не буде. Якщо будуть поодинокі випадки в різних куточках країни, уболівальники зможуть повернутися на стадіони. У нинішньому сезоні гратимуть при порожніх трибунах. Раніше вересня ми навіть не можемо це питання розглядати", - сказав міністр.

Як повідомляв Укрінформ, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. 24 квітня Прем'єр-міністр Шмигаль оприлюднив план виходу з карантину в Україні, який складається з 5 етапів. Перші послаблення карантинних обмежень в Україні стартували з 11 травня. Наразі карантин продовжено до 22 травня.

Другий етап пом’якшення карантину в Україні планується на 22 травня і стосуватиметься серед іншого спортивних змагань, роботи готелів, проведення ЗНО тощо.

Фото: shakhtar.com