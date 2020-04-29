Українські легкоатлети планують вже у травні поновити повноцінні тренування

Тренерський штаб Федерації легкої атлетики України (ФЛАУ) в очікуванні, що невдовзі карантин буде послаблено, склав декілька проєктів майбутнього календаря.

Так, за позитивної динаміки ситуації в країні з коронавірусом, вже у травні спортсмени зможуть повноцінно відновити свої тренування. Про це повідомляє пресслужба ФЛАУ.

"За позитивної динаміки ситуації в країні з коронавірусом, вже у травні спортсмени зможуть повноцінно відновити свої тренування. Згідно з задумом тренерського штабу, позицію якого виклав головний тренер збірної України Вячеслав Тиртишник, до липня атлети зосередяться на тренувальному процесі та відновленні спортивної форми. В липні розпочнуться територіальні змагання, впродовж серпня планується провести всі головні національні чемпіонати в усіх вікових групах, а з середини вересня вийти у звичний графік і розпочати НТЗ вже в рамках підготовки до 2021 року, який обіцяє бути дуже насиченим", - йдеться у повідомленні.

Задля економії коштів та мінімізування контактів з третіми особами, чемпіонати України планується проводити спареними, тобто по два один за одним, аби судді та тренери здійснювали менше поїздок.

Втім, до проєкту весь час вносяться зміни. Зокрема, останні були пов’язані зі скасуванням в Парижі наприкінці серпня чемпіонату Європи з легкої атлетики. Вносять суттєві корективи в плани і проблеми з фінансуванням, які виникли через суттєве, на 78%, скорочення Урядом бюджету легкої атлетики (через заходи, які запровадила держава у зв’язку з боротьбою з коронавірусом).

Ці та інші нагальні питання та проблеми, які виникли через карантин, обговорили вчора у форматі відеоконференції керівники ФЛАУ та територіальних федерацій. Наступна відеоконференція керівників ФЛАУ та ТФЛА відбудеться 12 травня.

Нагадаємо, з 12 березня в Україні ввели карантин у навчальних закладах та низку інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Кабінет міністрів ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення. 25 березня надзвичайну ситуацію запровадили по всій Україні. Карантин подовжили до 24 квітня. 2 квітня уряд ухвалив постанову про посилення "карантинних" обмежень. Таким чином, із 6 квітня в Україні карантин став жорсткішим, зокрема заборонили ходити вулицями більш як по двоє та перебувати в громадських місцях без масок чи респіраторів. 22 квітня Кабінет міністрів продовжив дію карантину до 11 травня 2020 року.