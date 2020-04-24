Чемпіонат Європи з легкої атлетики скасували через пандемію

Європейська легкоатлетична асоціація (European Athletics) через пандемію коронавірусу скасувала чемпіонат Європи з легкої атлетики.

Про це повідомила пресслужба European Athletics.

Рішення про скасування чемпіонату було прийнято на позачерговому засіданні оргкомітету 23 квітня після обговорення з Французькою федерацією легкої атлетики (FFA) і урахуванням можливих ризиків для публіки та офіційних осіб.

Чемпіонат Європи з легкої атлетики мав відбутися в Парижі на стадіоні "Стад Шарлеті" з 25 по 30 серпня 2020 року.

Нагадаємо, що через пандемію коронавірусу багато міжнародних змагань призупинені на невизначений термін, скасовані або перенесені. Зокрема, Олімпійські ігри-2020, які мали відбутися в липні - серпні, перенесли на 2021 рік, внаслідок чого чемпіонат світу з легкої атлетики перенесли на літо 2022 року.

Як повідомлялося, станом на ранок 24 квітня у світі зафіксовано 2 725 920 випадків коронавірусу, зокрема 745 905 осіб одужали і 191 061 загинули. Найбільша кількість випадків у світі, як і раніше, зафіксована в США: 886 709 (267 - за сьогодні), в тому числі 50 243 летальних результати і 85 922 випадків одужання. В Іспанії та Італії на сьогодні зафіксовано 213 024 та 189 973 випадки відповідно.

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