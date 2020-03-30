Чемпіонат світу-2021 із легкої атлетики відклали на рік через Олімпіаду

Всесвітня легкоатлетична асоціація (World Athletics) перенесла на 2022 рік 18-й чемпіонат світу, який планували на 6-15 серпня 2021 року.

"Міжнародний олімпійський комітет (МОК), Міжнародний паралімпійський комітет (МПК), Оргкомітет "Токіо-2020", уряд Токіо і уряд Японії узгодили нові дати проведення Ігор XXXII Олімпіади. Олімпійські ігри, перенесені з 2020 року, відбудуться 23 липня - 8 серпня 2021 року. У зв'язку з цим, чемпіонат світу з легкої атлетики 2021 року в Юджині (США) буде перенесено на 2022 рік", - повідомляє офіційний сайт World Athletics.

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Нагадаємо, перші шість етапів "Діамантової ліги" відкладені на невизначений термін. Перенесено старти в катарській Досі (17 квітня), в Китаї (9 і 16 травня), в шведському Стокгольмі (24 травня), італійському Неаполі (28 травня) і марокканському Рабаті (31 травня).

Найближчий старт "Діамантової ліги", який поки не перенесено, - змагання 7 червня в Юджині.