Забуженко і Оляновська – найкращі легкоатлети березня в Україні

В Україні визначили найкращих легоатлетів березня – останнього місяця, в якому спортсмени мали змогу змагатися до введення карантину.

Найкращим легкоатлетом березня в Україні визнали Едуарда Забуженка, а найкращою легкоатлеткою – Людмилу Оляновську. Про це повідомляє пресслужба ФЛАУ.

У березні Едуард Забуженко виграв чемпіонат Асоціації Балканських легкоатлетичних федерацій і зимовий чемпіонат України зі спортивної ходьби, виконавши олімпійський норматив на дистанції 20 км. Його результат 1:20.46 год – 13-й результат сезону у світі та у п'ятірці кращих в Європі.

Людмила Оляновська перемогла на дистанції 20 км на зимовому чемпіонаті України зі спортивної ходьби з шостим результатом світового сезону і підтвердила олімпійський норматив. Її результат - 1:29.13 год.

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Найкращих легкоатлетів України визначали шляхом голосування уболівальники, представники ЗМІ та експерти (Рада ФЛАУ).

На фото: Е.Забуженко/uaf.org.ua