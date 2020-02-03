Володимир Шумілін, заступник міністра культури, молоді та спорту

Український спорт – на порозі великих змін. Новостворене Міністерство культури, молоді та спорту ставить перед собою амбітні плани й починає реалізацію Стратегії розвитку спорту та фізичної активності до 2032 року. Про головні та найближчі завдання, перешкоди, дискусії та, звісно, олімпійські очікування – Укрінформу розповідає заступник міністра МКМС Володимир Шумілін. У СФЕРІ НАДАННЯ СПОРТИВНИХ ПОСЛУГ ПОВИННА БУТИ КОНКУРЕНЦІЯ - Отже, реформа спорту. В чому її необхідність, у чому новаторство? - Почнемо з аналізу. Є три простих критерії. По-перше, за підсумками останніх Олімпіад – наші результати значно погіршились. По-друге, якість здоров’я громадян швидко знижується, що змушує щорічно збільшувати бюджет охорони здоров’я на десятки тисяч гривень. Так, наприклад, більше 90% учнів середньої школи мають проблеми зі здоров’ям. По-третє, із-за відсутності сучасної інфраструктури, ми практично не проводимо міжнародні спортивні змагання (Україна - на 83 місці у рейтингу країн, що проводять престижні спортивні заходи). Тому, основна суть реформи – змінити принципи управління та фінансування спорту. Держава має передати спортивним федераціям права на управління видом спорту, але при цьому – сформувати й профінансувати запит на здоров’я нації та престиж країни. Якщо ж говорити в цілому, то нам, по-перше, потрібні здорові люди, а по-друге – нам потрібен спортивний престиж, тобто медалі. Це можна назвати державним замовленням. Тобто, з нас – фінансування національних збірних, а з вас – виконання замовлення: результати, перемоги, медалі. При цьому хочеться, аби в Україні проходило більше великих міжнародних змагань. Це також напрям для роботи нашої команди.

Володимире Олександровичу, поясніть, у чому суть експерименту, коли держава передає федераціям управління видами спорту? Передовсім, це безальтернативний шлях реорганізації спорту як галузі. Основна мета експерименту – не лише навчитися працювати з бюджетними грошима, а й забрати у держави не властиві їй функції саме через створення самодостатніх та фінансово стійких громадських спортивних організацій. Бо держава хоч і замовник, але не єдиний. Спектр послуг, що надаються федераціями, має відповідати потребам суспільства та ринку. Сьогодні реально говорити про 40% населення країни, які готові вести активний і здоровий спосіб життя - Які законодавчі зміни ви плануєте вносити і коли? - По-перше, це Закон про спорт. Це буде базовий закон, де ми маємо чітко прописати нові підходи і до управління спортивною галуззю, і до принципів фінансування. Гроші повинні йти за клієнтом. При цьому, ДЮСШ, як і клуби – повинні мати можливість отримати гроші від різних груп клієнтів. Бюджетні гроші мають бути розподілені між дітьми, а вже вони та їхні батьки мають самостійно вирішувати, яким видом спорту і в якому клубі-ДЮСШ їм займатися. - Ви хочете сказати, що плануєте дати рівні можливості у боротьбі за клієнта для ДЮСШ та приватних спортклубів? - Зазначу, у сфері масового спорту – надання спортивних послуг – повинна бути конкуренція. І як бюджетними коштами, так і особистими коштами має розпоряджатися клієнт. А діяльність ДЮСШ та клубів повинна фінансуватися не через пряму дотацію із бюджету, а через послугу, що була надана. 30% прибутків від легалізації грального бізнесу підуть, насамперед, на спортивну інфраструктуру країни Інша справа – спорт вищих досягнень. Тут мають працювати цільові програми фінансування за участю федерацій. Звісно, перед нами не стоїть завдання погнати усіх людей займатися спортом. Ми – реалісти. Вести здоровий спосіб життя – це особистий вибір кожного. На мою думку, сьогодні реально говорити про 40% населення країни, які готові вести активний і здоровий спосіб життя.

- Як буде фінансуватися спорт через легалізацію грального бізнесу? Нині однією з базових задач держави є створення сучасного мультиспортивного комплексу в кожній області України - Поки що маю лише попередні дані. Відомо, що на фінансування спорту з прибутків від легалізації грального бізнесу піде 30%. Насамперед, ці кошти підуть на спортивну інфраструктуру. Україна потребує сучасних арен, що відповідають міжнародним стандартам та зможуть приймати змагання різних рівнів. І тому нині однією з базових задач держави є створення сучасного мультиспортивного комплексу в кожній області України. Крім цього, є ще й конкретне завдання від президента, а саме – побудувати 100 нових стадіонів. - У вас є ідея створити місто спорту, в чому суть цього проєкту? - Маємо вже 24 проєкти під загальною назвою «Урбан-спорт». Що це таке? Розповім на прикладі київського НСК «Олімпійський». Сьогодні 20 гектарів у центрі столиці (а це, крім «Олімпійського», ще й район Палацу спорту, Будинок футболу, стадіон імені Баннікова) – фактично порожні. Їх необхідно наповнити життям. Всі стейкхолдери мають об’єднатися в єдиний інфраструктурний проєкт «Місто спорту», що дозволить розвиватися та наповнить центр столиці сучасними спортивними об’єктами. Наша команда над цим працює, і ми готові до співпраці. Вже відбулося декілька робочих зустрічей, наразі ми збираємо інформацію та працюємо над проєктною частиною. В Україні спортивних недобудов – на 100 млрд гривень На жаль, що стосується «Олімпійського», то усі ініціативи тут гальмують старі борги НСК, які за сім років так і не ліквідували. В результаті, арена з сучасним біговим покриттям і легкоатлетичними секторами не може прийняти міжнародні змагання. Немає запасного поля і необхідної кількості роздягалень. Плани щодо їх будівництва й осучаснення зони навколо «Олімпійського» є давно, але через старі борги – усе стоїть. І такі справи – не лише в Києві. В Україні спортивних недобудов – на 100 млрд гривень.

«МИ ОПЛАЧУЄМО ПІДГОТОВКУ ДО ОЛІМПІАДИ, А ВИ ВЖЕ САМІ ЧЕСНО ПЛАНУЙТЕ МЕДАЛІ» - Міністр Володимир Бородянський заявив про проведення аудиту інфраструктурних проєктів. На якому етапі він зараз, що це дасть? Коли ми говоримо про спортивну інфраструктуру, то тут нам потрібно змінювати світогляд і законодавство - Аудит триває. Його мета – оцінити те, що ми маємо, та запропонувати нові моделі управління й будівництва. За попередніми підрахунками, у нас 96 тисяч спортивних споруд. Але я б до цієї цифри ставився критично. Нині ми повинні думати про ефективність наших спортивних об’єктів. Вони повинні бути сучасними, функціональними і комфортними як для спортсменів, так і для глядачів. На наших об’єктах із однаковим успіхом повинні проводитися змагання і тренування для професіоналів, а звичайні люди там матимуть змогу займатися фізпідготовкою й реабілітацією. Наша мета – спортивні споруди України мають стати частиною світової мережі спортивних споруд І взагалі, коли ми говоримо про спортивну інфраструктуру, то тут нам потрібно змінювати світогляд і законодавство. Нині, аби побудувати сучасний спортивний об’єкт, вже не достатньо дотримуватися стандартів будівництва ДБН (державні будівельні норми). Адже вони вже давно морально застаріли. Сьогодні на перший план виходять сучасні спортивні технології й можливість проводити змагання за міжнародними стандартами. Наша мета – спортивні споруди України мають стати частиною світової мережі спортивних споруд. - У ЗМІ була інформація щодо неефективності завантаженості Палацу спорту заходами й нестачі спортивної складової. Якою буде модель управління через наглядову раду? - Насамперед, ми маємо повернути людям культуру та відчуття насолоди від відвідування спортивних подій. Палац спорту – це багатофункціональний комплекс, у якому проходять, окрім спортивних подій, і розважальні, й виставкові тощо. Потрібно визнати, що це підприємство має заробляти гроші на свою діяльність. Але ж спортивні події мають бути в пріоритеті. Тому, на мій погляд, саме одне із завдань наглядової ради – складання рейтингу подій за вартістю та формування адекватної ціни для спортивних івентів.

- Скільки у нас зараз людей займаються спортом? Яка є система обліку? - Нам потрібно знати не лише скільки у нас спортсменів і тренерів, а й скільки клубів, змагань, суддів. Над цими підрахунками й створенням єдиної бази даних українського спорту працює команда із 10 чоловік. Більшість федерацій дуже зацікавлені в цій систематизації, а дехто, наприклад, федерації карате, футболу – активно нам допомагають. Для чого ми це робимо? Ми хочемо знати реальну статистику, оптимізувати витрати та спростити спілкування і зробити відкритим взаємодію держави із федераціями, клубами, спортсменами. - Влітку відбудуться Олімпійські ігри в Токіо. Наскільки важливою є ця подія для МКМС? - Забезпечення підготовки національних олімпійської та паралімпійської збірних команд до виступу в Токіо є першочерговим завданням Міністерства культури, молоді та спорту. Ми ведемо роботу у трьох напрямках: спортивному (спільно з федераціями), організаційному (разом із НОК, КМУ, ВРУ) та фінансовому (КМУ і Мінфін). За першими двома напрямками – все йде згідно з планами. А от передноворічний збій у фінансуванні спортивних програм нагадав нам про необхідність мати запасний варіант роботи у кризових режимах. Проте, сподіваюся, що це не знадобитися. - Чи є вже у вас медальний план? - У плануванні медалей немає нічого поганого. Держава фінансує спорт – і тим самим робить замовлення на престиж країни. Знаю, що певний медальний план був розроблений ще в 2017 році, й ми робимо все можливе, щоби він був виконаний. У подальшому ми плануємо більш системно будувати стосунки з кожною федерацію щодо формування запиту на престиж, умов досягнення результатів і їх вартості.