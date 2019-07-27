Помер український спортсмен Роман Вірастюк

“Не стало Романа Вірастюка - нашого друга, колеги, спортсмена, митця, телеведучого, людини багатьох талантів, неординарної особистості з великим і добрим серцем. Для Міністерства молоді та спорту, кожного з нас - це непоправна втрата і великий біль. Співчуваємо, сумуємо та підтримуємо рідних Романа в цей важкий час. Вічна пам'ять Роману Вірастюку. Друже, нам буде дуже тебе не вистачати”, - повідомив він.

Роман Вірастюк помер 27 липня, о 5-й ранку. 11 липня він переніс складну операцію.

Прощання з Романом Вірастюком відбудеться 28 липня поблизу Міністерства молоді та спорту, а поховання - 29 липня в Івано-Франківську.

У 51-річного Романа Вірастюка були проблеми з серцем. У квітні 2016 року йому зробили складну операцію, яка тривала 13 годин. Кілька днів тому Роману робили повторну операцію на серце.

Нагадаємо, що після закінчення спортивної кар'єри він працював главою спорткомітету Івано-Франківської ОДА. У цей час у Романа сталися перші серйозні проблеми з серцем - відірвався тромб, і лікарі ледь врятували життя спортсмену. Після відновлення Роман працював ведучим на кількох спортивних телепроєктах. Також працював головою департаменту олімпійських видів спорту в Міністерстві молоді та спорту України.

Фото: Громадське