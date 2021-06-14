Україна увійшла в «зелену» карантинну зону за критеріями ЄС

Усі області України за показниками захворюваності на COVID-19 перебувають у зеленій карантинній зоні не лише за національними, а й за критеріями Європейського Союзу.

Про це йшлося на селекторній нараді під головуванням Президента Володимира Зеленського, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.

«Усі області України перебувають у зеленій зоні. Відповідно до критеріїв Європейського Союзу Україна також відсьогодні увійшла в зелену зону. Маємо показник 74,71 випадку на 100 тисяч населення при встановленому ЄС критерії 75 випадків на 100 тисяч населення», – поінформував Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він нагадав, що за минулу добу виявлено 420 нових хворих на COVID-19. За його словами, це - найнижчий показник за останній рік.

Крім того, очільник уряду розповів, що понад 1 млн 479 тис. громадян отримали першу дозу вакцини проти COVID-19, а понад 238 тис. осіб – дві дози. Він додав, що за минулі вихідні щеплено 57 тис. українців, було відкрито понад 50 центрів вакцинації, у яких працювало 178 мобільних бригад.

За словами Прем’єр-міністра, Україна на сьогодні одержала 4 млн 850 тис. доз вакцин.

У свою чергу міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що після підтвердження всіх контрактів на постачання вакцин разом з програмою COVAX Україна отримає понад 10 млн вакцин різних виробників до кінця літа, якими планується щепити 5 млн громадян.

Також на нараді зазначалося, що триває робота над створенням так званого “ковід-сертифіката”. У Міністерстві цифрової трансформації нагадали, що 1 липня цього року внутрішній український «ковід-сертифікат» має з’явитися в додатку «Дія».

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за минулу добу виявили 420 випадків коронавірусу, померло 13 інфікованих, одужало 3328 осіб.