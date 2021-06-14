Всі регіони у «зеленій» зоні: МОЗ назвало рівень госпіталізацій

В Україні всі області та Київ станом на 14 червня перебувають на зеленому рівні епідемічної небезпеки.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані, оприлюднені на сайті Міністерства охорони здоров'я.

За даними МОЗ, в жодному регіоні не перевищено рівень госпіталізацій хворих на коронавірусну хворобу та показник зайнятості ліжок з киснем.

В Україні рівень захворюваності становить 56 на 100 тис. населення при визначеному показнику 75 на 100 тис. населення. У 20 областях цей показник нижчий за визначений.

Рівень госпіталізацій по країні становить 12,1 на 100 тис. населення за визначеного показника 60 на 100 тис. населення. Завантаженість ліжок з киснем - 15,1% за граничного показника 65%.

У Києві показник рівня захворюваності на COVID-19 становить 152, рівень госпіталізацій 9,3 за показника 60 на 100 тис. населення, рівень завантаженості ліжок з киснем 8,5% за граничного показника 65%.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів постановою № 583 від 2 червня пом’якшив карантинні обмеження в Україні.

Зокрема, дозволено проведення масових заходів (у тому числі в нічних клубах і закладах громадського харчування) з розрахунку не більше однієї особи на 4 кв. метри площі будівлі або території (якщо захід проводиться на відкритому повітрі) або наповненістю залів понад дві третини місць (розміщення здійснюється з дотриманням заповнення двох рядів відвідувачами і одним порожнім поруч) у кожному окремому залі.

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Ці обмеження не застосовуються за умови наявності в усіх учасників та організаторів заходу негативного результату тесту на COVID-19 методом ПЛР або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, який проведений не більше як за 72 години до здійснення заходу, або документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації.

Кабмін також дозволив приймати відвідувачів у кінотеатрах, інших закладах культури з наповненістю кінозалів або залів більше двох третин місць (розміщення здійснюється з дотриманням заповнення двох рядів відвідувачами і одним порожнім рядом) або понад 50% місць (розміщення здійснюється з дотриманням шахового порядку, зокрема для груп із двох осіб) у кожному окремому кінозалі або залі.